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Телеведущий Корчевников обвинил в отсутствие жены свою маму

Елена Прошина
28 минут назад

Телеведущий Борис Корчевников обвинил свою мать в том, что у него до сих пор нет жены. Как он заявил в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», каждую из своих невест он водил знакомиться с мамой, которая очень критично относится к потенциальным супругам сына.

Телеведущий Корчевников обвинил в отсутствие жены свою маму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи знаменитость признался, что мечтает о жене и детях.

«Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», – отметил Корчевников.

Многие коллеги Корчевникова в передаче отметили, что он сможет встретить достойную женщину и стать отцом. Правда, произойдет это не скоро. В свою очередь, часть неудач он списал на то, что очень зависит от мнения матери.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!», — говорил Борис.

Напомним, что несколько лет назад Корчевников расстался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара встречалась довольно долго и планировала пожениться, но со временем отношения разладились. Несмотря на разрыв, они сохранили хорошие отношения, сам телеведущий все еще хорошо отзывается о Свердловой.

Шоу-бизнес,Борис Корчевников,
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