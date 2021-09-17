Телеведущий Корчевников обвинил в отсутствие жены свою маму

Телеведущий Борис Корчевников обвинил свою мать в том, что у него до сих пор нет жены. Как он заявил в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», каждую из своих невест он водил знакомиться с мамой, которая очень критично относится к потенциальным супругам сына.

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В ходе передачи знаменитость признался, что мечтает о жене и детях.

«Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», – отметил Корчевников.

Многие коллеги Корчевникова в передаче отметили, что он сможет встретить достойную женщину и стать отцом. Правда, произойдет это не скоро. В свою очередь, часть неудач он списал на то, что очень зависит от мнения матери.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!», — говорил Борис.