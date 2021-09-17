Телеведущий Корчевников обвинил в отсутствие жены свою маму

Телеведущий Борис Корчевников обвинил свою мать в том, что у него до сих пор нет жены. Как он заявил в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», каждую из своих невест он водил знакомиться с мамой, которая очень критично относится к потенциальным супругам сына.
В ходе передачи знаменитость признался, что мечтает о жене и детях.
«Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», – отметил Корчевников.
Многие коллеги Корчевникова в передаче отметили, что он сможет встретить достойную женщину и стать отцом. Правда, произойдет это не скоро. В свою очередь, часть неудач он списал на то, что очень зависит от мнения матери.
«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!», — говорил Борис.
Напомним, что несколько лет назад Корчевников расстался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара встречалась довольно долго и планировала пожениться, но со временем отношения разладились. Несмотря на разрыв, они сохранили хорошие отношения, сам телеведущий все еще хорошо отзывается о Свердловой.