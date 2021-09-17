Бывший продюсер «ДОМа-2» Светлова раскрыла подноготную проекта

Продюсер Татьяна Светлова раскрыла подноготную проекта «ДОМ-2» и обвинила своих бывших коллег, а также нынешнее руководство шоу, в лицемерии. В серии постов в своем Instagram она заявила, что уход Алексея Михайловского повлиял на популярный проект.

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Сейчас «ДОМ-2» выходит на канале «Ю» и имеет неплохие рейтинги. Однако они все же не сравнятся с пиком его популярности на телеканале «ТНТ». Тогда им руководил Михайловский. Светлова, которая работала над программой «Бородина против Бузовой», уверена, что причина падения популярности именно в его уходе.

«Единственный, кого я, действительно ценю и уважаю до сих пор — это креативный продюсер, идейный вдохновитель, лидер всех творческих начал Алексей Николаевич Михайловский. Он невероятно образованный, чувственный, хороший человек и муж! А главное — живет по совести. Все, что было придумано отличного, крутого и классного в шоу, было придумано им, а не нынешними бизнесменами и жополизами», — заявила Татьяна.

По мнению Светловой, «ДОМ-2» умер после ухода Михайловского. При этом больше всего ее шокировало то, что практически никто из коллег не захотел его вернуть в знак протеста.

«Склонив голову, они просто схавали новые правила. Он был мощным фундаментом этого проекта! А сейчас ноль креатива, ноль идей и ноль нового развития», — подытожила Татьяна.