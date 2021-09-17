Заболевшему COVID-19 телеведущему Киселеву прописали ЛФК

«У меня достаточно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, моя болезнь развивается по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной работать. Если бы я не вакцинировался, то лежал бы в настоящее время в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестными и туманными», — пояснял телеведущий РИА Новости.