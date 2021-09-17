Заболевшему COVID-19 телеведущему Киселеву прописали ЛФК

Медики будут проводить с телеведущим Дмитрием Киселевым лечебную физкультуру с целью восстановления органов дыхания.
Журналист, как и ранее, находится в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Его легкие были поражены на 25–50%.
Отмечается, что в настоящее время Киселев начал поправляться, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Ему посоветовали курс ЛФК для нормализации дыхательной системы после болезни, передает телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что руководитель МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заразился COVID-19, но его состояние уже стабилизировалось.
«Была высокая температура, за 38, меня доставили в клинику, но лечение показало хороший результат, сейчас температура уже нормальная, что стало позитивным ответом на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал он РИА Новости в прошедший вторник.
Также Дмитрий Киселев Киселев сообщил о «щадящем течении» у него COVID-19 благодаря сделанным ранее прививке и ревакцинации.
«У меня достаточно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, моя болезнь развивается по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной работать. Если бы я не вакцинировался, то лежал бы в настоящее время в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестными и туманными», — пояснял телеведущий РИА Новости.