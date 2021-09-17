Экс-жена Александра Шоуа обвинила музыканта в предательстве и обмане

Бывшая жена музыканта Александра Шоуа Светлана рассказала, как ее предал музыкант, которого она в свое время спасла от тяжелого заболевания. Как она призналась в интервью с NEWS.ru, в 90-е мужчина приехал из Абхазии и жил при ресторане, не имея прописки.

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Как пояснила женщина, Шоуа вместе с родителями и двумя братьями уехал в Москву после того, как на родине начался вооруженный конфликт. Вместе они сняли квартиру в районе метро «Цветной бульвар» и вместе там жили. Тогда Светлана и познакомилась с музыкантом.

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«Потом любимый заболел. Очень тяжёлая форма заболевания. Но его не клали в больницу из-за отсутствия российского гражданства и столичной прописки. А я москвичка. У меня тогда была ещё жива мама, и я её уговаривала: надо срочно Саше сделать гражданство и прописать у нас в квартире, спасти. Мама, в свою очередь, уговорила моих папу и брата. Сделали гражданство, прописали», - поведала экс-супруга.

При этом семья женщины помогла ему не только попасть на лечение в больницу, но еще и мама Светланы доставала ему дефицитные лекарства. Восстановившись после болезни Шоуа начал активно искать работу и ему повезло попасть в столичный ресторан, где его впоследствии и заметили. С тех пор карьера певца пошла в гору. Увлеченный своей деятельностью и успехами, Шоуа, казалось, позабыл о супруге и дочери Майе, которые ждали его дома.

«Муж вдруг перестал ночевать дома. Без объяснения причин. Видимо, освоился в центре Москвы и не понимал, почему должен жить в спальном районе, а по ночам слушать плач маленького ребенка. В общем, банально: многие молодые мужчины не выдерживают испытания бытом», - заявила Светлана.

Бывшая жена отметила, что не стала бы выносить на публику их личную историю, если бы не оскорбления в адрес их общей дочери. Александр назвал её «неблагодарной и меркантильной». Светлана опровергла его обвинения.