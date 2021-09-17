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Краймбрери объяснила, если ли у нее роман с рэпером Гуфом

Елена Прошина
55 минут назад

Певица Мари Краймбрери опровергла возможный роман с репером Гуфом, который также известен как Алексей Довлатов. Как она заявила в FAMETIME.TV, сердце исполнителя сейчас занято Юлией Королевой, которая помогает залечить раны после расставания с Кети Топурией.

Краймбрери объяснила, если ли у нее роман с рэпером Гуфом
Фото: @marikraimbrery@marikraimbrery

Краймбрери отметил, что музыкант помнит об избранницах только хорошее. Рэпер, по признанию певицы, хорошо отзывается даже об Айзе, которая разыграла трагедию о воссоединении и внезапном расставании с бывшим мужем. При этом он трепетно относился и к бывшей возлюбленной, Топурии, с которой он расстался два года назад.

«Я обсуждала с ним личную жизнь, когда был другой этап. И если честно при мне он всегда обо всех женщинах отзывается невероятно круто. Я помню, у нас был диалог про его бывшую жену, он отзывался о ней суперклассно. О Кети Он просто боготворил!», - поведала Краймбрери.

Гуф неоднократно рассказывал, что разрыв с солисткой группы «А’Студио» переживал очень тяжело, однако основной причиной разлада стала зависимость репера от наркотиков. Сам он отмечал, что певица его постоянно спасала. Сейчас же репер встречается с моделью Юлией Королевой.

«Он чувствует себя счастливым со своей девушкой на данный момент. Гуф афиширует это сам. Я не выношу ничего такого, чего нет в интернете. Мы тезисно про личную жизнь общаемся», — пояснила Краймбрери.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
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