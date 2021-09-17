Краймбрери объяснила, если ли у нее роман с рэпером Гуфом

«Я обсуждала с ним личную жизнь, когда был другой этап. И если честно при мне он всегда обо всех женщинах отзывается невероятно круто. Я помню, у нас был диалог про его бывшую жену, он отзывался о ней суперклассно. О Кети Он просто боготворил!», - поведала Краймбрери.