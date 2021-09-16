Паль легко отделался? Как решились проблемы с законом у других звезд

Уголовное дело о драке с участием актера Александра Паля, которого подозревали в избиении хоккеиста Кевина Антипова, прекращено. Спортсмен, которого госпитализировали с серьезными травмами, сообщил, что упал и претензий к Палю не имеет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Дело Ефремова

Актер Михаил Ефремов был осужден на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил в центре Москвы 8 июня 2020 года. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого был госпитализирован и на следующий день умер в больнице. В крови Ефремова обнаружили следы алкоголя, марихуаны и кокаина. Позже суд смягчил артисту приговор, уменьшив срок отбывания в колонии до 7 лет 6 месяцев. Последнюю по времени кассационную жалобу Ефремова на приговор суд рассмотрел 15 сентября, оставив приговор без изменений. Срок актер отбывает в колонии под Белгородом.

Дело футболистов Кокорина и Мамаева

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали по подозрению в избиении трех человек в Москве. Вместе с футболистами были задержаны младший брат Кокорина Кирилл их общий знакомый Александр Протасовицкий.

Все произошло утром 8 октября 2018 года. Первым пострадавшим стал водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. По его словам, сначала в машину села девушка, находившаяся в состоянии сильного опьянения. Затем его вытащили из автомобиля и начали избивать. Он пытался убежать, его догнали, повалили на землю и избивали уже ногами. У Соловчука была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица. В свою очередь, Ушакова в заявлении сообщила, что нападавшие разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля.

Затем компания инициировала конфликт в кофейне на Арбате с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По словам Пака, все началось с того, что он попросил не высказываться пренебрежительно о его национальности, за что получил удар стулом от Кокорина. Гайсин просил участников конфликта успокоиться – и ему рассекли губу. Потасовка длилась восемь минут.

В мае 2019 года братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий по 1 году и 5 месяцев колонии общего режима. Осенью того же года всех фигурантов дела освободили по УДО.

Дело актрисы Бочкаревой

Автомобиль актрисы Натальи Бочкаревой остановили для проверки документов в ночь с 28 на 29 сентября 2019 года. У звезды сериала "Счастливы вместе" обнаружили пакет с наркотиками. Она отказалась проходить медосвидетельствование. За это актрису лишили прав на год и восемь месяцев. Затем против звезды возбудили уголовное дело.

Бочкарева сначала все отрицала, но затем признала вину и раскаялась. В январе 2020 года суд оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.

Дело Панина

Актер Алексей Панин неоднократно был участником различных скандалов. Его обвиняли в умышленной порче имущества, нанесении телесных повреждений, и хулиганстве. Самый большой резонанс вызвала его попытка встретиться с восьмилетней дочерью Анной, которая по решению суда осталась с матерью. Для этого актер в 2015 году несколько дней осаждал здание вокзала Петергофа, требуя свидания с ребенком. Между родителями были назначены переговоры, которые должны были пройти в здании полиции в Санкт-Петербурге. Панин погнался за полицейской машиной, на которой в отдел уехали его бывшая жена и дочь, потом перегородил въезд в задние полиции. За сопротивление полицейским Панина арестовали на 10 суток. За оскорбление сотрудника полиции суд оштрафовал актера на 30 тысяч рублей, но затем освободил от этого штрафа по амнистии к 70-летию Победы.

Дело Меладзе