Находящегося в коме Звягинцева отключили от аппарата ЭКМО

Российского режиссера Андрес Звягинцева, который находится в искусственной коме, отключили от аппарата ЭКМО, пишет «КП».

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Сергей Пятаков / РИА Новости

По информации издания, медики готовятся выводить Звягинцева из искусственной комы, поэтому его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно.

О том, Звягинцева ввели в искусственную кому, сообщалось 16 сентября. Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. В Германии он проходит реабилитацию от последствий коронавируса. Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.