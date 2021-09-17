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Находящегося в коме Звягинцева отключили от аппарата ЭКМО

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад

Российского режиссера Андрес Звягинцева, который находится в искусственной коме, отключили от аппарата ЭКМО, пишет «КП».

Находящегося в коме Звягинцева отключили от аппарата ЭКМО
Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиСергей Пятаков / РИА Новости

По информации издания, медики готовятся выводить Звягинцева из искусственной комы, поэтому его отключили от аппаратов. Сколько он пробыл в медикаментозном сне, неизвестно.

О том, Звягинцева ввели в искусственную кому, сообщалось 16 сентября. Кинематографист лечится от последствий COVID-19 с середины лета. В Германии он проходит реабилитацию от последствий коронавируса. Источники считают, что при самом положительном сценарии режиссер вернется к творческой деятельности только в следующем году.

В июле Звягинцев заразился коронавирусом, у него было поражено 90 процентов легких. Тогда его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер переносил болезнь тяжело, поэтому находился в центре месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского.

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