«Золушка» и другие: главные киноремейки последних лет

Кинокомпания Warner Bros. планирует снимать ремейк фильма «Телохранитель». Картина 1992 года с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях имела успех в прокате, а музыка к ней стала самым продаваемым в истории саундтреком к фильму, и этот рекорд не побит до сих пор. Подробностей о новом фильме пока мало, известно, что его сценарий пишет известный драматург Мэтью Лопес. О самых популярных киноремейках последних лет читайте в подборке «Рамблера».

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«Золушка» (2015 год, режиссер Кеннет Брана)

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Ремейк классического диснеевского мультфильма 1950 года. Действие происходит в традиционном сказочном антураже, но герои стали более похожи на реальных людей, а не персонажей детской книжки. С волшебства и магии любви акценты перенесены на людей и причины их решений.

Фильм номинировался на «Оскар» за лучшие костюмы.

«Книга Джунглей» (2016 год, режиссер Джон Фавро)

Ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1967 года. Заявлен как игровой с элементами анимации, однако фактически живых героев там минимум, в основном на экране реалистично прорисованные, но все же ненастоящие звери. Если у Диснея все герои мужского пола, то в фильме среди них появились и женщины, например, питона Каа озвучила Скарлетт Йохансон. В фильме много визуальных цитат из мультфильма, однако некоторые сцены, например, битва с Шерханом, показаны гораздо жестче, критики отмечали, что они могут напугать не только детей, но и взрослых. Кроме того, изменился тон истории. Маугли не стремится к людям, а желает помочь обитателям джунгей, и в конце не уходит, а остается.

Фильм получил «Оскара» и приз Британской киноакадемии за визуальные эффекты. На 2022 год намечена премьера второй части картины.

«Оно» (2017 год, режиссер Энди Мускетти)

Вторая экранизация одноименной книги Стивена Кинга. Первая, телевизионная, снята в 1990 году Томми Ли Уоллесом и получила несколько премий «Эмми». Новая экранизация поставила рекорд по кассовым сборам среди фильмов ужасов с возрастным рейтингом R. Ее единственной премией стала награда за лучший трейлер, но критики восприняли фильм очень хорошо, он не получил ни одной резко отрицательной рецензии. Два года спустя вышла вторая часть картины, но она прошла почти незамеченной.

«Красавица и чудовище» (2017 год, режиссер Билл Кондон)

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятого в 1991 году. В сюжете появилось несколько заметных отличий. В частности, сценаристы объяснили, почему жители деревни не знают о замке чудовища, который находится всего в часе пешей ходьбы, а главную героиню Белль сделали более самостоятельной. Саундтрек, ставший одним из факторов успеха мультфильма, тоже претерпел изменения: в него вошли не только новые версии старых песен, но и несколько новых композиций. Фильм вызвал скандал из-за появления в кадре ЛГБТ-персонажей. Режиссер Билл Кондон заявил, что эпизод, в котором два мужчины танцуют вальс, совсем короткий, и люди, которые им возмущаются, «раздули из мухи слона», однако в России картине присвоили возрастной рейтинг 16+.

«Звезда родилась» (2018, режиссер Брэдли Купер)

Ремейк фильма 1976 года, режиссерский дебют актера Брэдли Купера. Главные роли сыграли сам Купер и Леди Гага, они же исполнили песни. Фильм рассказывает об отношениях начинающей певицы Элли и спивающегося известного музыканта Джексона Мейна.

Изначально картину собирался снимать Клинт Иствуд, а на главную женскую роль планировалось пригласить Бьонсе.

Леди Гага в интервью рассказывала, что у нее много общего с героиней. Например, на заре карьеры ей, как и Элли, все поголовно советовали исправить большой нос.