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Оперная певица Нетребко призналась в проблемах с памятью после COVID-19

Мария Иванова
39 минут назад

Оперная певица Анна Нетребко призналась, что у неё появились периодические проблемы с памятью. Как она объяснила на шоу «Вечерний Ургант», порой приступы происходят на сцене, когда она поет и не понимает, что произносить дальше.

Оперная певица Нетребко призналась в проблемах с памятью после COVID-19
Фото: РамблерРамблер

«Может, это последствия COVID-19, не знаю», - подчеркнула Нетребко.

Кроме того, певица предположила, что на ее состоянии может сказываться возраст – в 49 лет у звезды прослеживается начальная стадия деменции. Нетребко призналась, что ей приходится заставлять свой мозг трудиться.

Несмотря на это, в ближайшее время оперная певица собирается проехать с концертами по городам России. Раньше звезда никогда не отправлялась в столь масштабный тур, хоть у нее и есть много слушателей из разных частей страны.

Напомним, что Нетребко переболела коронавирусом осенью 2020 года. Женщина попала в больницу с температурой под 39 градусов. Она также рассказывала о лечении уколами, капельницами и антибиотиками.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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