Завещание принца Филиппа засекретили на 90 лет

Для защиты «достоинства и репутации» королевы Великобритании Елизаветы II британский судья отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа. Об этом говорится в решении председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона сэра Эндрю Макфалена. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

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Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов её семьи, — заявил Макфален.

Известно, что в Великобритании является традицией «запечатывать» последнее волеизъявление членов королевской семьи. При этом исключение было сделано в 1997 году после смерти принцессы Дианы, которая оставила принадлежащее ей имущество в доверительном управлении, чтобы оно досталось её сыновьям по достижении 25 лет.