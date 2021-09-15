Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам за корпоративы

Исполнители шансона Григорий Лепс и Стас Михайлов получают больше других артистов за свои выступления на частных вечеринках, а самым низкооплачиваемым стал рэпер Элджей. Это выяснила «Комсомольская правда».

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Исполнители шансона Григорий Лепс и Стас Михайлов получают за свои выступления от 6 до 7 млн рублей. Их, как пишет издание, приглашает, в основном, возрастная аудитория.

Немногим меньше получает недавно женившийся рэпер Алишер Моргенштерн – 5 млн рублей плюс райдеры. Он наряду с Джиганом является сейчас одним из наиболее востребованных артистов. Директор Моргенштерна сообщил изданию, что рэпер готов спеть и на дне рождении, и на свадьбе. Джиган также готов к частным выступлениям, но за более скромный гонорар – 1,2 млн рублей.

В вилке от 4 до 6 млн рублей за выступление получают певцы Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Они считаются сейчас самыми модными и востребованными на частных вечеринках. Возраст их аудитории – от 30 до 50 лет. Почти столько же стоит выступление рэпера Басты – от 4 до 5 млн рублей. Немного дешевле артисты Артур Пирожков, Любовь Успенская, группы «Руки Вверх» и «Artik&Asti». Они зарабатывают от 3 до 4 млн рублей за выступление. Гонорары группы «Иванушки Интернешнл» и певицы Юлии Зиверт начинаются от 2 млн рублей.