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Певица МакSим впервые опубликовала фото с дочерью после болезни

Вероника Полынина
1 час назад

Певица МакSим впервые после выписки из больницы опубликовала фотографии со старшей дочерью Александрой.

Певица МакSим впервые опубликовала фото с дочерью после болезни
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

МакSим (настоящее имя – Марина Максимова (Абросимова) разместила в Instagram два снимка с совместной прогулки с дочкой во дворе. На фото видно, что певица сильно похудела.

МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. 13 августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.

На днях Марина Максимова дала больше интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о перенесенной болезни. По словам певицы, она перенесла все возможные осложнения пневмонии, а во время нахождения в коме у нее дважды останавливалось сердце. МакSим призналась, что сейчас она испытывает «ощущение счастья от простых вещей» и осознание того, что выжила «для чего-то».

Шоу-бизнес,Марина Максимова,Ксения Собчак,
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