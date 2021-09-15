Певица МакSим впервые опубликовала фото с дочерью после болезни

Певица МакSим впервые после выписки из больницы опубликовала фотографии со старшей дочерью Александрой.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

МакSим (настоящее имя – Марина Максимова (Абросимова) разместила в Instagram два снимка с совместной прогулки с дочкой во дворе. На фото видно, что певица сильно похудела.

МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. 13 августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.