Барецкий пожаловался на избиение из-за МакSим

«Потому что из-за нее мне постоянно кто-то звонит, угрожает. Я с этим не согласен. Считаю, что не сделал ей ничего плохого. Я, наоборот, хотел помочь. Я держу место на кладбище для действительно знаковой фигуры. Готов отдать его бесплатно, хотя миллион раз мне предлагали его продать. Я снял побои», — уточнил он.