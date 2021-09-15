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Барецкий пожаловался, что его избили из-за МакSим

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Продюсер и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий пожаловался на то, что его избили из-за высказываний по поводу болезни певицы МакSим и инцидента с сыном Стаса Пьехи.

Барецкий пожаловался на избиение из-за МакSим
Фото: ТАССТАСС

В интервью Sobesednik он рассказал, что пятеро мужчин с битами напали на него на одной из улиц Санкт-Петербурга.

«Я мужчина крепкий, меня побить сложно, но все же они подпортили мне лицо, у меня было сотрясение мозга. Думаю, что убивать меня не хотели, а просто решили напугать», — уточнил он.

Барецкий считает, что поводом для нападения стало его предложение предоставить тяжело болевшей МакSим место на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Высоцкого и комментарии по поводу избиения сына Стаса Пьехи.

«Эти пятеро в какой-то момент стали кричать: «Это тебе за МакSим и Стаса Пьеху!» — сказал Барецкий, добавив, что знает о болезни певицы малоизвестные факты.

Теперь он собирается подавать в суд на МакSим.

«Потому что из-за нее мне постоянно кто-то звонит, угрожает. Я с этим не согласен. Считаю, что не сделал ей ничего плохого. Я, наоборот, хотел помочь. Я держу место на кладбище для действительно знаковой фигуры. Готов отдать его бесплатно, хотя миллион раз мне предлагали его продать. Я снял побои», — уточнил он.

Барецкий предлагал помочь с похоронами госпитализированной МакSим в конце июня.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Стас Пьеха,Санкт-Петербург,
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