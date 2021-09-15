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Ольга Бузова призвала россиян лечь под капельницу

Lenta.ru
1 час назад

Телеведущая, блогерша и певица Ольга Бузова рассказала подписчикам о том, какие бьюти-процедуры необходимо делать осенью, чтобы быть в тонусе и хорошо выглядеть. В сторис на своей Instagram-странице она призвала россиян ложиться под капельницы.

Бузова призвала россиян лечь под капельницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам всем они (капельницы — прим. «Ленты.ру») нужны. Я делаю сейчас себе глутатион, витамин С С таким ритмом жизни это просто необходимо некоторым», — призналась Бузова и уточнила, что врачи могут подобрать подходящий состав капельницы для каждого пациента.

В список необходимых процедур певица также внесла химический пилинг (PRX) и криолиполиз. Последняя, по словам Бузовой, делает заморозку жировых тканей, а затем их разрушает.

Телезвезда также посоветовала подписчикам делать игольчатый RF-лифтинг, благодаря которому улучшается вид кожи на лице.

«Проходят все акне, постакне», — сказала Бузова. Она добавила, что делала подобную процедуру в прошлом году.

Ранее Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в том, что он регулярно оскорбляет и унижает девушек. Она отметила, что никогда не поймет и не примет мужчину, который плохо обращается с женщинами — словесно и физически.

Шоу-бизнес,Владимир Соловьев,Ольга Бузова,Lenta.ru,
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