Арзамасова и Авербух отметили первую дату ребенка

Сыну актрисы и фигуриста исполнился месяц. Лиза опубликовала свежее фото со Львом в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Человеку - месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «Неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «Ой! кто это?», – пишет Арзамасова.+

За этот месяц актриса уже приспособилась к режиму дня с малышом, избавилась от страхов молодой мамочки. И даже впервые после родов выступила со стихами на концерте в честь Дня города в парке «Зарядье».

Лиза много гуляет с маленьким Львом. Для прогулок у четы целый парк колясок, одна другой красивее. С ребенком ей помогает мама. А к услугам нянь она пока не прибегает.