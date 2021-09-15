В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Арзамасова и Авербух отметили первую дату ребенка

РИА "ФедералПресс"
34 минуты назад

Сыну актрисы и фигуриста исполнился месяц. Лиза опубликовала свежее фото со Львом в своем Instagram.

Арзамасова и Авербух отметили первую дату ребенка
Фото: InstagramInstagram

«Человеку - месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «Неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «Ой! кто это?», – пишет Арзамасова.+

За этот месяц актриса уже приспособилась к режиму дня с малышом, избавилась от страхов молодой мамочки. И даже впервые после родов выступила со стихами на концерте в честь Дня города в парке «Зарядье».

Лиза много гуляет с маленьким Львом. Для прогулок у четы целый парк колясок, одна другой красивее. С ребенком ей помогает мама. А к услугам нянь она пока не прибегает.

«Теперь смотрю на женщин другими глазами. Понимаю, что в каждой - супер сила! Даже в самой хрупкой. И чем больше деток, тем эта внутренняя сила, наверное, кратно преумножается», – считает Арзамасова.

Шоу-бизнес,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители