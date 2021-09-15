Арзамасова и Авербух отметили первую дату ребенка

Сыну актрисы и фигуриста исполнился месяц. Лиза опубликовала свежее фото со Львом в своем Instagram.
«Человеку - месяц! Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «Неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «Ой! кто это?», – пишет Арзамасова.+
За этот месяц актриса уже приспособилась к режиму дня с малышом, избавилась от страхов молодой мамочки. И даже впервые после родов выступила со стихами на концерте в честь Дня города в парке «Зарядье».
Лиза много гуляет с маленьким Львом. Для прогулок у четы целый парк колясок, одна другой красивее. С ребенком ей помогает мама. А к услугам нянь она пока не прибегает.
«Теперь смотрю на женщин другими глазами. Понимаю, что в каждой - супер сила! Даже в самой хрупкой. И чем больше деток, тем эта внутренняя сила, наверное, кратно преумножается», – считает Арзамасова.