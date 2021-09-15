Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Американская поп-певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в социальной сети instagram. Это произошло после её объявления о помолвке с Сэмом Асгари.

В настоящий момент ссылка отправляет пользователей на пустую страницу, где нет ни одной публикации, отсутствуют подписчики. Ранее на Спирс были подписаны около 34 млн пользователей.

Известно, что в своей последней публикации в Instagram Бритни в очередной раз рассказала о борьбе против опекунства отца.

В свою очередь аккаунт певицы в Twitter продолжает функционировать. Несколько часов назад Спирс разместила там свежую запись.

Не волнуйтесь, ребята. Просто немного отдохну от социальных сетей, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь, — написала Бритни.