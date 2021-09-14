Никас Сафронов остался недоволен отдыхом в России

Художник Никас Сафронов был шокирован условиями отдыха на российских курортах черноморского побережья. Он считает, что необходимо жестче контролировать деятельность гостиниц, чтобы они предоставляли россиянам хороший сервис за приемлемую цену. Об этом пишет Sobesednik.ru.

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Условия для отдыха в Сочи Сафронов назвал «в целом нормальными». Но другими городами черноморского побережья он остался недоволен. Как рассказал художник, он поселился в небольшой придорожной гостинице рядом с лагерем «Орленок». Из-за плохой шумоизоляции проезжающие мимо автомобили, а также работающий кондиционер мешали спать.

Он рассказал, что после ливня пляж был завален мусором, который через несколько дней собрали в кучи. В них поселились змеи. Кучи мусора стали сжигать на месте, вместо того, чтобы вывезти из на свалку, и от дыма было трудно дышать.

По словам Сафронова, номер, в котором он жил, стоил достаточно дорого - 8 тысяч рублей в сутки. При этом в отеле не было услуг прачечной, постирать одежду в номере тоже было нельзя – там не было воды и электричество включали нерегулярно. Когда Сафронов попытался договориться с персоналом отеля частным образом, его отчитала администратор отеля за то, что он искушает сотрудников неучтенными деньгами, не проходящими через кассу. После этого художник покинул гостиницу.

По словам Сафронова, в России самое лучшее море, не очень соленая вода, нет опасной фауны, и людям нужно дать достойный сервис такого же уровня, как в Турции или на Кипре. Художник считает, что необходимо более жестко контролировать деятельность частных мини-гостиниц и следить за ценами.