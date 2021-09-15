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Меньшова заявила о необходимости замкнуться на себе

Елена Прошина
49 минут назад

Российская актриса Юлия Меньшова подробно рассказала об отношениях со своим супругом Игорем Гординым. Как заявила артистка в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман, для пары настало время, когда им обоим необходимо «замкнуться на себе».

Меньшова заявила о необходимости замкнуться на себе
Фото: ТАССТАСС

Меньшова отметила, что за время совместной жизни супруги привыкли о ком-то заботиться. Однако сейчас пара придерживается внимания, что все внимание можно концентрировать на них самих.

«Теперь снова надо замкнуться на себе», – отметила артистка.

Знаменитость подчеркнула, что сегодня они с мужем с легкостью оставляют детей дома и идут на прогулку, в ресторан или на свидание. Такой образ жизни позволяет им больше радоваться и каждый раз дает новый опыт.

Также Меньшова добавила, что их общая дочь пока что живет с ними, однако скоро она съедет. По мнению актрисы, тогда и начнется наиболее сложный период её отношений с мужем.

Шоу-бизнес,Игорь Гордин,Юлия Меньшова,
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