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Экс-жена Мамаева рассказала о приставаниях футболиста к ее подругам

Елена Прошина
30 минут назад

Футболист Павел Мамаев пытался соблазнить нескольких подруг своей экс-жены Аланы еще до их официального разрыва. Как она рассказала в интервью Сурену Каграманову для YouTube-шоу «Лучше — правду!», текущая избранница спортсмена Надежда была не единственной из ее приятельниц, которые приглянулись Павлу.

Экс-жена Мамаева рассказала о приставаниях футболиста к ее подругам
Фото: InstagramInstagram

Напомним, что после развода Мамаев начал встречаться с Надеждой Санько. Такой выбор серьезно шокировал Алану. Она рассказала, что в период семейного разлада Мамаев писал нескольким женщинам, но первой ему ответила Надежда. В итоге у пары завязалась интрижка, которая переросла в полноценный роман.

«Я думала, у меня нормальный, хороший муж. Да, изменял, но я об этом долгое время не знала. Невозможно делать скидку на оскорбления и угрозы. Он пишет, что прострелит мне ноги, называет меня собакой немытой», — пожаловалась Алана.

Напомним, что 23 апреля 2021 года Алана и Павел развелись. У бывших супругов двое детей: общая дочь Алиса и сын Аланы от первого брака. Последнего Мамаев усыновил, но от алиментов на него после развода отказался. Сейчас Алана через суд пытается добиться денег от футболиста.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,
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