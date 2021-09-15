Экс-жена Мамаева рассказала о приставаниях футболиста к ее подругам

Футболист Павел Мамаев пытался соблазнить нескольких подруг своей экс-жены Аланы еще до их официального разрыва. Как она рассказала в интервью Сурену Каграманову для YouTube-шоу «Лучше — правду!», текущая избранница спортсмена Надежда была не единственной из ее приятельниц, которые приглянулись Павлу.

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Напомним, что после развода Мамаев начал встречаться с Надеждой Санько. Такой выбор серьезно шокировал Алану. Она рассказала, что в период семейного разлада Мамаев писал нескольким женщинам, но первой ему ответила Надежда. В итоге у пары завязалась интрижка, которая переросла в полноценный роман.

«Я думала, у меня нормальный, хороший муж. Да, изменял, но я об этом долгое время не знала. Невозможно делать скидку на оскорбления и угрозы. Он пишет, что прострелит мне ноги, называет меня собакой немытой», — пожаловалась Алана.