Волочкова обвинила солистку «Стрелок» в расизме

«Они пошли на детскую площадку, а эта Катя пришла и выгнала их, сказав, чтобы не было тут таджикских детей, у нас тут русские живут. Люди, вы что? Это же позорище! Я люблю детей! Я их объединяю по всей России. У меня все спектакли бесплатные с приглашенными зрителями, у меня участвуют дети. Как мне их не защитить? Какая разница это таджикские или русские дети!», - заявила она во время шоу.