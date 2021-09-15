Волочкова обвинила солистку «Стрелок» в расизме

Артистка Анастасия Волочкова обвинила солистку группы «Стрелки» Катерину Любомскую в расизме. Как она рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале, певица выгнала с детской площадки детей помощников балерины.
В ходе передачи Любомская заявила, что у Волочковой живет большая семья ее работников. Причем, по словам солистки, они ведут себя вызывающе.
«Могут позволить себе рассесться по бордюрам, громко разговаривать, шумят, кричат, нарушают общественный порядок. Уже обращались в полицию», — делится звезда и отмечает, что их поступками недовольны все жители поселка.
Другая соседка Волочковой, Елена Дубровина пожаловалась, что персонал знаменитости раскидывает на территории мусор, а однажды от выброшенной еды пострадал домашний питомец – её собака чуть не подавилась недоеденной самсой.
В ответ Анастасия обвинила солистку «Стрелок» в пренебрежении к детям ее помощников.
«Они пошли на детскую площадку, а эта Катя пришла и выгнала их, сказав, чтобы не было тут таджикских детей, у нас тут русские живут. Люди, вы что? Это же позорище! Я люблю детей! Я их объединяю по всей России. У меня все спектакли бесплатные с приглашенными зрителями, у меня участвуют дети. Как мне их не защитить? Какая разница это таджикские или русские дети!», - заявила она во время шоу.
В ответ в ходе передачи педагог Марина Корвин выразила сомнение, что Волочкова вообще имеет право выступать с несовершеннолетними. Она отметила, что артистка известна своими откровенными снимками в соцсетях и неоднозначными высказываниями об интимной жизни. Также жители вспомнили недавний инцидент, когда справляющая нужду балерина попала на фото. По словам Любомской, обнаженное тело Анастасии тогда увидел ребенок, а соседи написали петицию, в которой призывают отстранить Волочкову от работы с детьми из-за непристойного поведения.