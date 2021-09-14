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"Все это плохо": внук Пугачевой рассказал о неизлечимой болезни

Елена Прошина
1 час назад

Внук певицы Аллы Пугачевой и сын эстрадных исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита рассказал, что причиной его неизлечимой болезни стало неправильное питание. Об этом пишет Пятый канал.

Внук Пугачевой рассказал о неизлечимой болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. < > Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — сказал Никита Пресняков Пятому каналу.

По его словам, болезнь нельзя вылечить, но можно остановить ее развитие. Для этого нужно соблюдать специальную диету, иначе придется удалять желчный пузырь.

Ранее поклонники музыканта удивились его худобе. В ответ Пресняков сообщил о своем заболевании и строгой диете, которой ему приходится придерживаться.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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