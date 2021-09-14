Внук Пугачевой рассказал о неизлечимой болезни

«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. < > Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — сказал Никита Пресняков Пятому каналу.