В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ

Газета.Ruиещё 1
28 минут назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась в Instagram, что раздумывает над поступлением на исторический факультет МГУ. По словам 35-летней артистки, на подобные мысли ее натолкнул российский сериал "Историк".

Бузова захотела поступить в МГУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне стало любопытно все это, я стала читать больше про историческую цикличность, - поделилась Бузова. - В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ".

Также она попросила у подписчиков совета, стоит ли ей все-таки идти учиться на историка или нет. Поклонники в основном поддержали артистку в ее стремлении познавать новое, однако нашлись и те, кто высмеял идею Бузовой. "Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война", - говорится в одном из самых популярных комментариев под постом певицы.

Согласно СМИ, у Бузовой уже есть два высших образования - по специальностям "географ" и "психолог".

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,МГУ,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители