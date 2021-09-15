Бузова захотела поступить в МГУ

Также она попросила у подписчиков совета, стоит ли ей все-таки идти учиться на историка или нет. Поклонники в основном поддержали артистку в ее стремлении познавать новое, однако нашлись и те, кто высмеял идею Бузовой. "Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война", - говорится в одном из самых популярных комментариев под постом певицы.