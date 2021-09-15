Бузова захотела поступить в МГУ

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась в Instagram, что раздумывает над поступлением на исторический факультет МГУ. По словам 35-летней артистки, на подобные мысли ее натолкнул российский сериал "Историк".
"Мне стало любопытно все это, я стала читать больше про историческую цикличность, - поделилась Бузова. - В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ".
Также она попросила у подписчиков совета, стоит ли ей все-таки идти учиться на историка или нет. Поклонники в основном поддержали артистку в ее стремлении познавать новое, однако нашлись и те, кто высмеял идею Бузовой. "Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война", - говорится в одном из самых популярных комментариев под постом певицы.
Согласно СМИ, у Бузовой уже есть два высших образования - по специальностям "географ" и "психолог".