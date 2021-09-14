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Звезда «Аншлага» рассказала о тяжелой болезни

Елена Прошина
1 час назад

Юмористка, заслуженная артистка России, постоянная участница телепередачи «Аншлаг» Светлана Рожкова в эфире шоу «Судьба человека» рассказала о тяжелой болезни, с которой успешно борется уже семь лет.

Звезда «Аншлага» Рожкова рассказала о тяжелой болезни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рожкова узнала о страшном диагнозе около семи лет назад.

«У меня был аутоиммунный гепатит - он и есть - который осложнился биллиарным циррозом. К алкоголю это не имеет никакого отношения. Это твой личный иммунитет воспринимает твою же печень как врага и начинает с ней сражаться», - пояснила артистка.

Она считает, что толчком для возникновения заболевания стала смерть ее отца от рака. Для Рожковой это стало тяжелым испытанием. Болезнь обострилась, и настал момент, когда муж Рожковой Юрий Евдокунин сказал: «Если ты не поедешь к влачу, я просто вынужден буду тебя связать и отвезти насильно».

Как рассказала артистка, она поехала к доктору с жалобами на аритмию, сдала анализы, и выяснила, что аритмия была спровоцирована сильнейшей интоксикацией, которую давала печень.

Рожкова рассказала, что сначала она попала к доктору, который сообщил артистке, что ей осталось жить около полутора лет. Затем Рожкова попала к хорошему доктору, котоырй наблюдает ее на протяжении этих семи лет.

«И теперь все более-менее», - заключила артистка.

Шоу-бизнес,Светлана Рожкова,Россия,
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