Отказ от секса закончился для Гулькиной уходом из "Миража"

Певица Наталья Гулькина заявила, что ее выгнали из группы «Мираж» после того, как она отказала в близости продюсеру проекта. Как она объяснила в интервью Елене Ханге для её YouTube-канала, в 2000-е артистка решила вернуться в коллектив, но выяснилось, что заработок зависит вовсе не от умения петь.
Гулькина начала выступать в коллективе еще в 80-е годы, однако позднее покинула «Мираж» чтобы начать сольную карьеру, которая не задалась. Уже в 00-е артистка вернулась в коллектив, но зарплата её огорчила.
«Я узнала, что зарабатываю меньше всех в группе «Мираж». Для меня это до сих пор непонятно. Почему? Мне же не хочется плохо отзываться о коллегах. Наверно, я была не во вкусе кого-то. Не было отношений (с продюсером – прим. ред.) . У кого-то были отношения в коллективе, у меня их не было. Поэтому я была самой низкооплачиваемой», - заявила Гулькина.
В 2004 году, когда певица начала вновь выступать с солисткой «Миража» Ритой Суханкиной, продюсер начал проявлять к ней интерес, однако Гулькина отказала.
«И меня выперли опять! И снова я не солистка «Миража». На одни и те же грабли наступаю всегда. В шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет так, чтобы по честности и справедливости человек пришел и стал звездой. Раньше я была наивной девочкой и в это все верила», - отметила певица.
При этом Гулькина отдельно раскритиковала авторов песен группы «Мираж», которые запретили их исполнять кому-либо, кроме доверенных лиц. По мнению артистки, это сюр.
«Даже напевать нельзя. Недавно я напела — только что суд закончился», - рассказала артистка, напомнив о судебных тяжбах с продюсером «Миража» Валерием Соколовым.