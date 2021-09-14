Отказ от секса закончился для Гулькиной уходом из "Миража"

«Я узнала, что зарабатываю меньше всех в группе «Мираж». Для меня это до сих пор непонятно. Почему? Мне же не хочется плохо отзываться о коллегах. Наверно, я была не во вкусе кого-то. Не было отношений (с продюсером – прим. ред.) . У кого-то были отношения в коллективе, у меня их не было. Поэтому я была самой низкооплачиваемой», - заявила Гулькина.