Собчак сравнила «треш-свадьбу» Моргенштерна и свою с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак, вспоминая свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым считает, что они два года назад слишком высоко подняли планку свадебного трэша, и их последователям есть чему поучиться. Об этом Собчак написала на свей странице в Instagram.
Свадьба Собчак и Богомолова, оформленная в красно-черных тонах, состоялась в пятницу, 13 сентября 2019 года. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке. Венчание проходило в храме Вознесения у Никитских ворот, где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. К церкви пара приехала в карете, запряженной лошадьми. Само торжество состоялось в Музее Москвы.
Собчак по случаю годовщины свадьбы опубликовала несколько фотографий и написала, что они с мужем подняли планку слишком высоко.
«Даже слишком высоко - молодежи есть чему поучиться!», - написала Собчак.
Ранее Собчак 31 августа 2021 года была тамадой на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и его избранницы Дилары Зинатуллиной. Церемонию в СМИ назвали эпатажной – она была оформлена в ретро-стиле с традиционными для 1990-х годов конкурсами, плакатами и выкупом невесты. В ЗАГС молодые поехали на автомобиле Daewoo Nexia.