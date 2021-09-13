Собчак сравнила «треш-свадьбу» Моргенштерна и свою с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак, вспоминая свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым считает, что они два года назад слишком высоко подняли планку свадебного трэша, и их последователям есть чему поучиться. Об этом Собчак написала на свей странице в Instagram.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Свадьба Собчак и Богомолова, оформленная в красно-черных тонах, состоялась в пятницу, 13 сентября 2019 года. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке. Венчание проходило в храме Вознесения у Никитских ворот, где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. К церкви пара приехала в карете, запряженной лошадьми. Само торжество состоялось в Музее Москвы.

Собчак по случаю годовщины свадьбы опубликовала несколько фотографий и написала, что они с мужем подняли планку слишком высоко.

«Даже слишком высоко - молодежи есть чему поучиться!», - написала Собчак.