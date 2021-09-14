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Туриченко рассказал о проклятии группы «Иванушки International»

Елена Прошина
23 минуты назад

Солист российской группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко высказался о проклятии коллектива. На шоу ФАН «Давай поговорим» Туриченко отметил, что слухи о проклятии начали ходить после гибели Игоря Сорина, а после – Олега Яковлева.

Туриченко рассказал о проклятии группы «Иванушки International»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я человек не суеверный. Тем более у нас с ребятами был разный путь. Они начинали в группе, после чего пытались попробовать себя в сольном творчестве. Но, к сожалению, у них не получилось. Я же, наоборот, начинал сольно, а потом уже попал в коллектив», — объяснил Туриченко.

Как отметил Кирилл, сейчас он переживает творческий подъем. После участия в шоу «Маска» на НТВ у него прибавилось поклонников. Артист готовит ряд сольных проектов, а из самих «Иванушек» он уходить не планирует.

Отметим, что солист «Иванушек International» Игорь Сорин скончался в 1998 году в Москве, а в 2017-м году умер занявший его место Олег Яковлев. Туриченко пришел на его место еще до смерти артиста. Сам же Туриченко упорно шел к популярности и востребованности в профессии. Долгие годы он работал над мюзиклами, пел сольно, а после попал в «Иванушки International».

Шоу-бизнес,Игорь Сорин,Кирилл Туриченко,Олег Яковлев,НТВ,
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