Туриченко рассказал о проклятии группы «Иванушки International»

«Я человек не суеверный. Тем более у нас с ребятами был разный путь. Они начинали в группе, после чего пытались попробовать себя в сольном творчестве. Но, к сожалению, у них не получилось. Я же, наоборот, начинал сольно, а потом уже попал в коллектив», — объяснил Туриченко.