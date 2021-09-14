Кушанашвили объяснил обидчивость Бузовой

Телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, почему певица Ольга Бузова обижается на каждую мелочь. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» журналист озвучил возможные причины острой реакции звезды на критику.
Кушанашвили вспомнил случайную встречу с Ольгой Бузовой. По словам журналиста, тогда ему было некомфортно находиться в обществе певицы из-за ее поведения.
«Я видел ее улыбку – гримаса устрашающая. Стоял в десяти шагах от нее, мне казалось, она вот-вот проклянет меня. Ольга чувствует, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми преданными поклонниками, это акт недоверия к ней. Бузова – девочка, которую все время надо ласкать. Это комплекс, детство, клеймо «ДОМа-2». Она совершенно потеряна в мире больших денег и огромной славы», – отметил ведущий.
Отар объяснил, что Бузова заранее настраивает себя на то, что ее якобы все ненавидят.
«Она думает, что люди не улыбаются, а ухмыляются. У нее каждое ожидание – начало войны», – заявил журналист.
При этом телеведущий встал на сторону Бузовой в скандале с Дмитрием Губерниевым. В июне Бузова появилась на «Матч ТВ» в качестве звездного эксперта. Тогда спортивный комментатор обидел певицу, спросив, перестала ли она «пить коньяк по утрам». Кушанашвили отметил, что «если у человека есть дети, он не будет вытирать ноги об ту, которая пришла в его студию».