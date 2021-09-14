Кушанашвили объяснил обидчивость Бузовой

«Я видел ее улыбку – гримаса устрашающая. Стоял в десяти шагах от нее, мне казалось, она вот-вот проклянет меня. Ольга чувствует, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми преданными поклонниками, это акт недоверия к ней. Бузова – девочка, которую все время надо ласкать. Это комплекс, детство, клеймо «ДОМа-2». Она совершенно потеряна в мире больших денег и огромной славы», – отметил ведущий.