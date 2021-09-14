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Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок

Lenta.ruиещё 1
22 минуты назад

Российскую телеведущую Ксению Бородину экстренно увезли в больницу во время съемок реалити-шоу «Дом-2», пишет StarHit.

Бородину увезли в больницу со съемок «Дома-2»
Фото: InstagramInstagram

Издание пишет, что Бородина записывала веселые видео на съемочной площадке, однако спустя несколько часов она опубликовала фотографии из больничного коридора.

«Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген», — написала ведущая.

Позднее выяснилось, что Бородина получила травму ноги. Она ударилась коленом, после чего почувствовала сильную боль. Медики диагностировали у ведущей сильный ушиб, после чего отпустили ее домой. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В июне стало известно о расставании Бородиной c бизнесменом Курбаном Омаровым. Известно, что именно телеведущая подала документы на развод. 6 августа суд расторг их брак. Точную причину разрыва представители сторон не раскрывают. По данным СМИ, перед разводом телеведущая переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить его с мужем при разделе имущества.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,StarHit,
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