Ивлеева к спору с Собчак подключила Пугачеву

В недавнем разговоре с Ксенией Собчак блогер Настя Ивлеева не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Собчак была шокирована, публика тоже, правда, сама Настя отчаянно защищала тезис о том, что для успеха образование не нужно.

Фото: Instagram Instagram

В социальных сетях даже разгорелся баттл между теми, кто на стороне Насти и теми, кто поддерживает Ксению, - пишут 7days.ru.

Блогер же выставила в инстаграме видеоролик – отрывок из интервью с Аллой Пугачевой. Примадонна там отмахивается от «умных вопросов», на которые ей не хочется отвечать.

«Хочу поглупеть», - заявляет Алла Борисовна.

Певица добавляет, что у нее это «поглупение» отлично получается, поскольку вокруг «такая тупость».

У Ивлеевой, кстати, с Пугачевой хорошие отношения. Другой вопрос, как воспринимать этот отсыл к мудрости Примадонны. Всерьез ли Настя воспринимает ее слова и использует их как аргумент и поддержку в споре, либо это все-таки троллинг с ее стороны, поскольку Алла Борисовна явно говорит, что нет смысла умничать перед неумной необразованной публикой?

В ходе интервью на канале в YouTube «Осторожно: Собчак» Ивлеевой предложили ответить на 10 вопросов из школьной программы.

«Я сразу говорю: я тупая, официально заявляю», - сказала Ивлеева, но согласилась на «Суперигру».

На вопрос, в каком веке правил Петр I, блогер ответила, что в XVI-м (правильный ответ – в XVIII-м). Фамилией Петра I, по версии Ивлеевой, была Рюрикович (Романов). На вопрос, какой город в России называют Малым Сталинградом, Настя предположила, что это Петрозаводск (правильно – Великие Луки). Автором романа «Отцы и дети», как считает Ивлеева, был Толстой (Тургенев).