Тонувшую вдову Кобзона спасла ее внучка

Нелли Кобзон в эфире в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что едва не погибла во время поездки с семьей в Грецию. 70-летняя женщина выпала за борт прогулочного катамарана.

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Круизное судно, как рассказала вдова народного артиста, - не утлый кораблик. Это комфортабельный двухпалубный катамаран с каютами, ванными комнатами, кухней и прочими удобствами, - пишет СтарХит.

Каким образом Нелли упала в воду – она и сама не понимает. Тем не менее, это произошло. Нелли Михайловна старалась удержаться на воде и звала на помощь, но на море было волнение и плыть было сложно, и шум волн заглушал голос. Но все хорошо закончилось – внучка все-таки услышала, как кричит бабушка, и Нелли спасли.

«Спасла моя внучка, кстати. Я стала кричать: «Мишель, Мишель!». Она рядом была, но из-за шумевших волн ничего не слышно. И все-таки она услышала. И спасла! Внучка замечательная», - с гордостью сказала Нелли Михайловна.

Мишель 21 год, она учится в Оксфорде. С бабушкой у нее прекрасные отношения, девушка обязательно навещает ее, когда приезжает в Москву. Кстати, хобби Мишель – музыка, она поет русские песни.

«Почти весь мой репертуар — русские песни. На иврите, на идише. Я английские знаю, чуть-чуть, но нет особого увлечения ими. А русские песни — другое дело. Хотя я с 5 лет живу в Англии. Но все равно сердце тянет. Мне нравится», - призналась она.

Нелли Михайловна и Иосиф Кобзон поженились в 1971 году. За его плечами было уже два неудачных брака, но этот оказался идеальным. Его предыдущими женами были певица Вероника Круглова и актриса Людмила Гурченко.