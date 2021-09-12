Барецкого избили бейсбольными битами

На Станислава Барецкого около его офиса в Санкт-Петербурге напали пятеро крепких бородатых ребят, вооруженных бейсбольными битами.
Бывший солист группировки «Ленинград» выложил в инстаграм видеоролик, где рассказывает об инциденте. У шоумена сильно разбито лицо, но комментирует произошедшее он с юмором.
Барецкий возглавляет Союз профессиональных ритуальных агентов в Санкт-Петербурге. И бандитский налет связывает как раз со своей работой. Предположительно ему отомстили за его высказывания о Максим и Стасе Пьехе, которых он предлагал похоронить бесплатно.
«Все сразу стало понятно, когда они хором заорали «За МакSим! За Стаса Пьеху!», после чего бросились на меня с дубинками. Очевидно, это были радикально настроенные поклонники артистов. Абсурдная ситуация: я хотел сделать доброе дело и взять на себя все затраты, если вдруг здоровье обожаемых мной коллег по эстраде не выдержит невзгод пандемии коронавируса, а меня вместо благодарности собирались покалечить», - сказал Барецкий.
Впрочем, сильно избить музыканта не удалось. Во-первых, он оказывал сопротивление, во-вторых, как шутит сам пострадавший, жировая прослойка не дала поломать кости. Точно по этой же причине хулиганы не смогли применить против него удушающий прием.
Барецкий после нападения сразу уехал из Санкт-Петербурга.
В свое время экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявлял о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.