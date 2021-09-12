В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Барецкого избили бейсбольными битами

Ирина Лебедева
53 минуты назад

На Станислава Барецкого около его офиса в Санкт-Петербурге напали пятеро крепких бородатых ребят, вооруженных бейсбольными битами.

Бывший солист группировки «Ленинград» выложил в инстаграм видеоролик, где рассказывает об инциденте. У шоумена сильно разбито лицо, но комментирует произошедшее он с юмором.

Барецкий возглавляет Союз профессиональных ритуальных агентов в Санкт-Петербурге. И бандитский налет связывает как раз со своей работой. Предположительно ему отомстили за его высказывания о Максим и Стасе Пьехе, которых он предлагал похоронить бесплатно.

«Все сразу стало понятно, когда они хором заорали «За МакSим! За Стаса Пьеху!», после чего бросились на меня с дубинками. Очевидно, это были радикально настроенные поклонники артистов. Абсурдная ситуация: я хотел сделать доброе дело и взять на себя все затраты, если вдруг здоровье обожаемых мной коллег по эстраде не выдержит невзгод пандемии коронавируса, а меня вместо благодарности собирались покалечить», - сказал Барецкий.

Впрочем, сильно избить музыканта не удалось. Во-первых, он оказывал сопротивление, во-вторых, как шутит сам пострадавший, жировая прослойка не дала поломать кости. Точно по этой же причине хулиганы не смогли применить против него удушающий прием.

Барецкий объяснил перемены в имидже Сергея Шнурова

Барецкий после нападения сразу уехал из Санкт-Петербурга.

В свое время экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявлял о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.

Шоу-бизнес,Видео,Стас Барецкий,Сергей Шнуров,Жанна Фриске,Санкт-Петербург,
38
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители