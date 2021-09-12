Журналисты узнали, сколько сегодня "стоят" музыканты АВВА

На радость поклонникам, да и просто любителям музыки, шведский легендарный поп-квартет ABBA воссоединился, и вновь, как и в далекие годы, в центре внимания.

Фото: Instagram Instagram

В СМИ и социальных сетях муссируется тема, что музыкантам нужно срочно подзаработать – вот они и выпустили видеоклипы на свои хиты. Однако, как узнали зарубежные журналисты, у квартета с финансами все в порядке.

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Общая стоимость легендарной поп-группы в настоящее время превышает 1,1 миллиарда долларов США, а «цена» каждого участника квартета составляет 200-300 миллионов долларов США, - информирует «Московский комсомолец» со ссылками на South China Morning Post и Celebrity Net Worth.

Анни-Фрид Люнгстад отлично заработала на продаже сольных альбомов. Только первый ее сборник «Something’s Going On», выпущенный в 1982 году, был продан тиражом более 1,5 миллиона экземпляров! Деньги к деньгам- в 1992 году Фрид вышла замуж за принца Руццо Ройсса, члена бывшего королевского дома из Германии. Через 7 лет ее супруг скончался, оставив Анни состояние, которое, как считается, составляло почти 105 миллионов долларов США. Сейчас ее активы оцениваются в 300 миллионов долларов.

Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон продолжают работать вместе. Их самый известный мюзикл - «Mamma Mia!», есть и другие. Они также выпускали альбомы вместе со шведским дуэтом Gemini и певцом Йозефином Нильссоном.

Деньги Ульвеуса вложены в разработку программного обеспечения и системы для выплаты авторских прав авторам песен и музыкантам. Музыкант является совладельцем компании Pophouse, в которую входят театр Cirkus, отель Hasselbacken, отель Pop House и музей ABBA. Все вместе - 300 миллионов долларов.

Бенни Андерссон также сделал основательную сольную карьеру. Он создал лейбл Mono Music выпустил два своих альбома.

Музыкант писал музыку для других шведских артистов, для телепрограмм и фильмов, а также для своей собственной группы Benny Anderssons Orkester. Из последних достижений - сольный альбом «Piano», в который вошли классические фортепианные версии песен, которые он написал для Abba, мюзиклов и других мероприятий, имевший большой успех. Итог – 230 миллионов долларов.

Агнета Фельтског снялась в шведском фильме Raskenstam. Дружба с кинематографом не сложилась, зато музыкальная карьера сделала ее миллионершей.

Первая пластинка «Wrap Your Arms Around Me» возглавила шведский альбомный чарт, став одним из крупнейших альбомов 1983 года. По данным Abba Site, по всему миру было продано 1,2 миллиона экземпляров. Агнета работала с автором песен и продюсером Йоргеном Элофссоном, написавшего хиты для Бритни Спирс, Вестлайф и Келли Кларксон. 200 миллионов.