Гагарина перестала скрывать роман с Чиняевым

О том, что российская певица Полина Гагарина и 49-летний музыкальный продюсер и композитор Владимир Чиняев, также известный как ChinKong, больше чем просто знакомые, в социальных сетях ходят слухи уже давно.

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Говорили, в частности о том, что их роман послужит причиной развода исполнительницы с ее супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.

И вот наконец их близкие отношения получили подтверждение, что называется, из первых уст. Полина и Владимир обменялись нежностями в инстаграме. Это не осталось незамеченным, - информирует Экспресс Газета.

«Ну все, Гагарина со своим Чинконгом больше не скрываются! Саунд-продюсер Владимир Чиняев называет ее «The Best My Love», Полина в ответ шлет ему сердечки. В эру Instagram это прямо признание. Совет да любовь, счастья молодым и все, что принято говорить в таких случаях», — сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Владимир Чиняев – саунд продюсер, он принимал участие в создании множества треков, ставших потом хитами в музыкальных рейтинга. В профессиональных кругах он известен очень хорошо, но широкая публика с ним не знакома. До последнего момента был официально женат, двое детей.