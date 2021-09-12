«Он стал врать»: Семенович объяснила, почему рассталась с возлюбленным

Анна Семенович сообщила, что ее достаточно длительный роман с мужчиной, за которого она планировала выйти замуж, завершен. Как оказалось, в отношениях пары стало слишком много лжи.
По словам певицы, сначала она была уверена в том, что встретила своего человека и дело идет к созданию семьи. Но отношения, напротив, разладились, рассказала звезда в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио».
«Он стал врать. Я не люблю, когда мужчины врут. Он врал мне, к примеру, про свой бизнес. У него типа был один бизнес, а оказался совсем другой. Он много всего сочинял. Есть такие люди, которые много говорят, но мало делают».
По прошествии некоторого времени Анна смогла взглянуть на ситуацию более объективно и поняла, что держалась за бойфренда из-за страха одиночества. Ведь 41-летняя певица еще ни разу не была замужем и детей у нее нет, - пишет «Комсомольская правда».
«Я вступила в эти отношения из-за страха. Боялась остаться одна. Хотела родить ребенка. А я не хочу быть несчастной. Мы по-доброму расстались. Меня можно осуждать, что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни!», - заявила звезда.
Анна Семенович затронула тему личных отношений и рассказала о своем горьком опыте. Певица призналась, что за 40 лет жизни она встречала много разных мужчин, которые в конечном счете пытались ее подчинить, заставить уйти из шоу-бизнеса и сделать примерной домохозяйкой. Телеведущая призвала своих поклонниц прерывать подобные отношения, заниматься саморазвитием, любить себя и не бояться остаться в одиночестве.