«Он стал врать»: Семенович объяснила, почему рассталась с возлюбленным

«Я вступила в эти отношения из-за страха. Боялась остаться одна. Хотела родить ребенка. А я не хочу быть несчастной. Мы по-доброму расстались. Меня можно осуждать, что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни!», - заявила звезда.