Вдове Грачевского наследства может не достаться

Российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский после смерти в январе этого года от последствий коронавируса оставил довольно значительное наследство. Но при этом не позаботился при жизни о грамотном его разделе между многочисленными родственниками. Теперь же в уязвимом положении оказались его вдова и маленький сын, - сообщает Экспресс Газета.

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«Претенденты на наследственную массу – вдова и младший сын мэтра, старший сын и две дочери от предыдущих браков. Кроме того, первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49%, и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия, у Галины Грачевской шансов в суде немало», — заявил адвокат Евгений Бранецкий.

Первые судебные заседания назначены на октябрь, и, судя по всему, процесс будет долгим. Сейчас Екатерина Белоцерковская вместе с сыном продолжают жить, где и жили при жизни Грачевского – в его загородном доме.

Пока непонятно, останется ли коттедж целиком в их пользовании. Московская квартира создателя «Ералаша» приобретена им еще до брака с Екатериной, так что ее права на жилплощадь также под вопросом.