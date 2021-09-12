В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вдове Грачевского наследства может не достаться

Ирина Лебедева
26 минут назад

Российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский после смерти в январе этого года от последствий коронавируса оставил довольно значительное наследство. Но при этом не позаботился при жизни о грамотном его разделе между многочисленными родственниками. Теперь же в уязвимом положении оказались его вдова и маленький сын, - сообщает Экспресс Газета.

Вдове Грачевского наследства может не достаться
Фото: ТАССТАСС

«Претенденты на наследственную массу – вдова и младший сын мэтра, старший сын и две дочери от предыдущих браков. Кроме того, первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49%, и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия, у Галины Грачевской шансов в суде немало», — заявил адвокат Евгений Бранецкий.

Первые судебные заседания назначены на октябрь, и, судя по всему, процесс будет долгим. Сейчас Екатерина Белоцерковская вместе с сыном продолжают жить, где и жили при жизни Грачевского – в его загородном доме.

Пока непонятно, останется ли коттедж целиком в их пользовании. Московская квартира создателя «Ералаша» приобретена им еще до брака с Екатериной, так что ее права на жилплощадь также под вопросом.

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская больше не намерена выходить замуж. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Шоу-бизнес,Евгений Бранецкий,Екатерина Белоцерковская,Борис Грачевский,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители