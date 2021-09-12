Новости по ограблению Королевой: певицу «заказали»

Детективная история с любовницами мужа Наташи Королевой и с ограблением певицы еще не закончена. По ситуации возбуждены сразу три уголовных дела. О краже, создании и распространении порнографических материалов, а также шантаже. Об этом пишет Экспресс Газета.

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По прошествии времени стало понятно, что некие враги хотели сделать гадость именно Королевой, Звезда уверена, что скандал с самого начала был срежиссирован, и ее кто-то «заказал». Похоже, что правоохранительные органы придерживаются того же мнения.

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«Изначально было непонятно, откуда ветер дует. Люди профессиональные, которые работают в органах, говорили, что ситуация крайне странная, мне сказали: «Поищи у себя, не перешла ли ты кому-то дорогу?» Мне дали понять, что Сергей — это слабое звено, через него ко мне как бы пытались дотянуться», - рассказала Наташа в эфире телепрограммы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Осознание, что всем действом двигала чья-то злая воля помогло Королевой простить заблудшего супруга, хотя это и делось ей нелегко.

«Наверное, я бы с Серёгой не прожила много счастливых лет вместе, если бы я в чем-то его подозревала. У нас доверительные отношения. Мы друг другу доверяем, не проверяем и не подозреваем — так мы живем, нам комфортно. И вообще, меньше знаешь, крепче спишь — хороший девиз в семье. Серёга — у него такая натура, он добряк и наивняк, обязательно какая-нибудь аферистка на него присядет».

Что же касается самих аферисток, то Наташа уже не жаждет отмщения и крови. Она считает, что жернова судьбы уже работают, и ничего хорошего их в будущем и так не ждет. Одна сидит в СИЗО, другой пришлось сбежать из страны.

В прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, пропали украшения на пять миллионов рублей.