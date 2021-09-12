МенеджерThe Rolling Stones копал могилу собаке и умер

Трагическая случайность оборвала жизнь тур-менеджера культовой британской рок-группы The Rolling Stones Мика Бригдена.

Фото: Instagram Instagram

Любимая собака Мика, 14-летняя австралийская овчарка Тревис, была уже в совсем плохом состоянии, ветеринары не могли помочь возрастному животному.

Бригден решил похоронить Тревис на территории своей усадьбы в Санта-Роуз, что в Калифорнии. Произошел несчастный случай – расстроенный хозяин умирающего животного потерял равновесие, когда земля со стенки ямы неожиданно осыпалась.

Соседка увидела, что произошло, вызвала медиков, Бригдена доставили в больницу. Но, к сожалению, в клинике он скончался. О причине смерти пока не сообщается. Мику было 73 года.

Два дня спустя не стало и овчарки Тревис.