МенеджерThe Rolling Stones копал могилу собаке и умер

Трагическая случайность оборвала жизнь тур-менеджера культовой британской рок-группы The Rolling Stones Мика Бригдена.
Любимая собака Мика, 14-летняя австралийская овчарка Тревис, была уже в совсем плохом состоянии, ветеринары не могли помочь возрастному животному.
Бригден решил похоронить Тревис на территории своей усадьбы в Санта-Роуз, что в Калифорнии. Произошел несчастный случай – расстроенный хозяин умирающего животного потерял равновесие, когда земля со стенки ямы неожиданно осыпалась.
Соседка увидела, что произошло, вызвала медиков, Бригдена доставили в больницу. Но, к сожалению, в клинике он скончался. О причине смерти пока не сообщается. Мику было 73 года.
Два дня спустя не стало и овчарки Тревис.
В прошлом году из-за осложнений костной опухоли не стало рок-звезды Литла Ричарда (Ричарда Уйэна Пеннимана). Литл Ричард известен своим огромным влиянием на жанр рок-н-ролла – в частности, такими безумно популярными хитами, как «Tutti-Frutti» и «Long Tall Sally».