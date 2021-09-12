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Менеджер The Rolling Stones погиб, решив похоронить свою собаку

Ирина Лебедева
48 минут назад

Трагическая случайность оборвала жизнь тур-менеджера культовой британской рок-группы The Rolling Stones Мика Бригдена.

МенеджерThe Rolling Stones копал могилу собаке и умер
Фото: InstagramInstagram

Любимая собака Мика, 14-летняя австралийская овчарка Тревис, была уже в совсем плохом состоянии, ветеринары не могли помочь возрастному животному.

Бригден решил похоронить Тревис на территории своей усадьбы в Санта-Роуз, что в Калифорнии. Произошел несчастный случай – расстроенный хозяин умирающего животного потерял равновесие, когда земля со стенки ямы неожиданно осыпалась.

Соседка увидела, что произошло, вызвала медиков, Бригдена доставили в больницу. Но, к сожалению, в клинике он скончался. О причине смерти пока не сообщается. Мику было 73 года.

Два дня спустя не стало и овчарки Тревис.

В прошлом году из-за осложнений костной опухоли не стало рок-звезды Литла Ричарда (Ричарда Уйэна Пеннимана). Литл Ричард известен своим огромным влиянием на жанр рок-н-ролла – в частности, такими безумно популярными хитами, как «Tutti-Frutti» и «Long Tall Sally».

«Битлз» называли его одним из своих главных вдохновителей. Также Ричарду обязаны своим становлением Джеймс Браун, «Роллинг Стоунз» и даже Майкл Джексон.
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