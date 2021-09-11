Бородина рухнула Меладзе в ноги

Ксения Бородина пришла на концерт Валерия Меладзе, чтобы отдохнуть и повеселиться. Но не обошлось без конфуза: телеведущая упала на сцене – прямо под ноги певцу.

Фото: Рамблер Рамблер

Звезда телестройки не так давно развелась со своим супругом и отцом их общей дочери Курбаном Омаровым. Ксения публично объявила, что у нее наконец-то появилось время для самой себя и стала чаще появляться на светских тусовках. На этот раз она отправилась в клуб, где выступал Меладзе.

Меладзе пел, Ксения танцевала и подпевала. В какой-то момент певец протянут ей микрофон, чтобы она пропела на публику. Бородина потеряла равновесие и рухнула на пол.

Видео с падением теледива выложила в сторис инстаграма, похоже, девушка пыталась сделать селфи.

«Я еще вчера смешно упала на концерте. Показать? Грация кошки и картошки», — написала она в инстаграме.

Меладзе сделал вил, что ничего не произошло и продолжил выступление. Ксения довольно изящно поднялась на ноги - праздник продолжался.

Телеведущая Ксения Бородина оскорбительно отозвалась о своей бывшей подруге и соведущей по «Дому-2» Ольге Бузовой. Подписчице не понравились наряды Ксении, и она сообщила, что та «скатывается до уровня Бузовой». Ксения не только не заступилась за бывшую коллегу, но и добавила масла в огонь, не особенно выбирая приличные слова.