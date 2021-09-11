Кудрявцева заставила Королеву плакать

Последний год был для семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко щедр на не самые приятные события. Помимо того, что их обокрали, певица лишилась драгоценностей и крупной суммы денег, едва не рухнул их брак, ранее считавшийся счастливым и крепким.

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Измены мужа, ставшие известными всей стране, Наташе пережить было нелегко. Однако она старалась сохранять лицо, держать спину прямо и особо не жаловаться. Тарзан также держался как ни в чем не бывало и всячески демонстрировал своей супруге уважение и внимание, - пишут dni.ru.

В итоге семья не распалась, тяжелый период был пережит, и, казалось бы, все это удалось звездной паре без особого труда. Наташа и Сергей отметили очередную годовщину свадьбы Супруги вновь выглядели счастливыми. Однако, как видно, душевная рана у певицы еще не зажила.

Недавно пара была в гостях у Леры Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион». Телеведущая задавала супругам множество вопросов, на которые те честно отвечали. Королева рассказала о второй беременности, о проблемах в семейной жизни.

Но когда речь зашла о ситуации с изменой Тарзана, Королева не смогла сдержать слез. Наташа расплакалась прямо в студии.

В прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, пропали украшения на пять миллионов рублей.