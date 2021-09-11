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Умер Владимир Яковлев, звезда «Интернов» и «Глухаря»

Ирина Лебедева
5 минут назад

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Яковлев. Он родился в Москве в 1958 году. В молодости всерьез занимался спортом, был мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера спорта по боксу. Окончил Щепкинское Высшее театральное училище, был актером алого театра и Театра «Модерн».

Умер актер из «Интернов» Владимир Яковлев
Фото: Кино-театр.руКино-театр.ру

Умер актер из "Глухаря" Игорь Желтоухов

На счету мастера сцены и экрана более 170 ролей в различных фильмах и телесериалах. Зрители помнят его по работам в картинах «Зверь», «За последней чертой», «Интерны», «Марш Турецкого», «Глухарь», и другим. О смерти актера сообщил портал Кино-Театр.ру.

Шоу-бизнес,Игорь Желтоухов,Владимир Яковлев,Кино-Театр.Ру,Москва,
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