Умер актер из «Интернов» Владимир Яковлев

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Яковлев. Он родился в Москве в 1958 году. В молодости всерьез занимался спортом, был мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера спорта по боксу. Окончил Щепкинское Высшее театральное училище, был актером алого театра и Театра «Модерн».