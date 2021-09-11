Умер актер из «Интернов» Владимир Яковлев

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Яковлев. Он родился в Москве в 1958 году. В молодости всерьез занимался спортом, был мастером спорта по академической гребле и кандидатом в мастера спорта по боксу. Окончил Щепкинское Высшее театральное училище, был актером алого театра и Театра «Модерн».
На счету мастера сцены и экрана более 170 ролей в различных фильмах и телесериалах. Зрители помнят его по работам в картинах «Зверь», «За последней чертой», «Интерны», «Марш Турецкого», «Глухарь», и другим. О смерти актера сообщил портал Кино-Театр.ру.