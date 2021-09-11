«Мы боимся за Алишера». Родственники рэпера сравнивают его с отцом

«Косвенно именно алкоголь стал причиной ранней смерти Тагира Это была какая-то программа саморазрушения. И я, конечно, очень не хочу, чтобы Алишер в этом смысле пошел по стопам отца. За своего сына Ролана я спокойна, потому как у него никогда подобных проблем не было. А вот Алишер — копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый... Стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал».