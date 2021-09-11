«Мы боимся за Алишера». Родственники рэпера сравнивают его с отцом

Скандально известный музыкант Алишер Моргенштерн вырос с мамой и отчимом. Его родной отец Тагир Валеев не проявлял интереса к воспитанию сына, виделись они всего несколько раз.
Мужчина рано ушел из жизни, одной из причин безвременной кончины называют алкоголь.
Тагир Валеев расстался с мамой Алишера, когда тот был еще маленьким, и женился на другой женщине, которую зовут Татьяна. В этом браке родился единокровный брат рэпера Ролан. Журналисты «Комсомольской правды» отыскали ее и расспросили о делах минувших дней.
«Косвенно именно алкоголь стал причиной ранней смерти Тагира Это была какая-то программа саморазрушения. И я, конечно, очень не хочу, чтобы Алишер в этом смысле пошел по стопам отца. За своего сына Ролана я спокойна, потому как у него никогда подобных проблем не было. А вот Алишер — копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый... Стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал».
Татьяна сообщила, что Алишер еще в школьном возрасте отличался сложным характером. Так, его даже отчислили из престижной школы, в которую было очень трудно попасть. Возможно, считает она, ему не хватало общения с отцом. С отчимом парень не очень ладил.
«Иногда я думаю о том, что Алишеру не хватало отцовского внимания, именно поэтому он делал то, что делал. Дурные привычки у него еще в школе появились. Я не знаю, что на самом деле было причиной. Я общалась с его мамой Мариной, но, как был их семейный быт устроен, не знаю. Сейчас я поддерживаю контакт с тетями Алишера и Ролана по линии отца. И мы правда боимся за Алишера».
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) снял штаны у ЗАГСа перед церемонией бракосочетания со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, музыкант снял брюки, чтобы сфотографироваться.