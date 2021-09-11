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Семейное счастье Федункив не дает покоя хейтерам

Ирина Лебедева
52 минуты назад

Комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив недавно вышла замуж. Это событие, которому радуются все поклонники звезды, хейтерам не дает спокойно спать. 50-летняя шоувумен вышла замуж за молодого и красивого итальянца Стефано Маджи, который, по удачному стечению обстоятельств, трудится в России. А это значит, что звезде шоу Comedy Woman не придется жертвовать своей карьерой в шоу-бизнесе.

Семейное счастье Федункив не дает покоя хейтерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акулы интернета и журналисты ряда изданий старательно выискивают изъяны этого союза. Так, критике подвергся даже состав гостей на торжественной церемонии бракосочетания. Там собрался весь цвет отечественно эстрады, в том числе Николай Басков, Сергей Лазарев, Николай Цискаридзе. Хейтеры тут же начали намекать на якобы нетрадиционную ориентацию молодожена.

В словах Федункив, которая честно призналась в том, что стеснялась своего счастья и пышную свадьбу уговорил организовать ее продюсер, нашли намек на скорый развод.

«Если честно, где-то в глубине души я этого хотела, но до конца в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал. Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть», - рассказывала звезда.

Хейтеры тут же активизировались.

«Вот и сказке конец», «Жаль Марину, она заслуживает семейного счастья».

Сама Федункив на кривотолки старается не обращать внимания.

Маджи уверяет, что искренне любит ее за «сердце, которое улыбается». А у Марины большие творческие планы. На телеканале «Россия» готовится новое шоу с ее участием, созданное компанией Comedy Club Production. Вести его будет Дмитрий Шепелев, а коллегами Федункив по сцене станут Максим Лагашкин, Михаил Галустян, Мария Кравченко, Георгий Дронов и многие другие известные артисты.

По словам самой Федункив, прежде чем дать свое согласие на брак с итальянцем, она устраивала ему различные испытания, которые будущий супруг достойно выдержал. При этом Стефано Маджи отмечал, что его решение жениться на русской актрисе шокировало его родных.
Шоу-бизнес,Максим Лагашкин,Георгий Дронов,Мария Кравченко,Михаил Галустян,Николай Цискаридзе,Сергей Лазарев,Николай Басков,Марина Федункив,Дмитрий Шепелев,Россия,
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