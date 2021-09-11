Семейное счастье Федункив не дает покоя хейтерам

«Если честно, где-то в глубине души я этого хотела, но до конца в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал. Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть», - рассказывала звезда.