Семейное счастье Федункив не дает покоя хейтерам

Комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив недавно вышла замуж. Это событие, которому радуются все поклонники звезды, хейтерам не дает спокойно спать. 50-летняя шоувумен вышла замуж за молодого и красивого итальянца Стефано Маджи, который, по удачному стечению обстоятельств, трудится в России. А это значит, что звезде шоу Comedy Woman не придется жертвовать своей карьерой в шоу-бизнесе.
Акулы интернета и журналисты ряда изданий старательно выискивают изъяны этого союза. Так, критике подвергся даже состав гостей на торжественной церемонии бракосочетания. Там собрался весь цвет отечественно эстрады, в том числе Николай Басков, Сергей Лазарев, Николай Цискаридзе. Хейтеры тут же начали намекать на якобы нетрадиционную ориентацию молодожена.
В словах Федункив, которая честно призналась в том, что стеснялась своего счастья и пышную свадьбу уговорил организовать ее продюсер, нашли намек на скорый развод.
«Если честно, где-то в глубине души я этого хотела, но до конца в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал. Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть», - рассказывала звезда.
Хейтеры тут же активизировались.
«Вот и сказке конец», «Жаль Марину, она заслуживает семейного счастья».
Сама Федункив на кривотолки старается не обращать внимания.
Маджи уверяет, что искренне любит ее за «сердце, которое улыбается». А у Марины большие творческие планы. На телеканале «Россия» готовится новое шоу с ее участием, созданное компанией Comedy Club Production. Вести его будет Дмитрий Шепелев, а коллегами Федункив по сцене станут Максим Лагашкин, Михаил Галустян, Мария Кравченко, Георгий Дронов и многие другие известные артисты.