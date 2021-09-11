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Стадо коров в Англии упало в обморок из-за Тома Круза

Lenta.ru
13 минут назад

Съемочная группа седьмой части фильма «Миссия невыполнима» заставила упасть в обморок стадо коров для обеспечения безопасности американского актера Тома Круза (Tom Cruise), пишет The Sun.

Стадо коров упало в обморок из-за Тома Круза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас съемки картины проходят на территории национального парка «Озерный край» в Англии. По сюжету в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом в кадре. 59-летний артист совершил четыре прыжка, во время которых съемочная группа включала устройства, издающие высокочастотный шум. Они должны были обезопасить актера от полета дронов в ходе прыжков.

Испускаемый ультразвук был настолько сильным, что воздействовал на животных в округе. Несколько десятков коров, пасшихся неподалеку, потеряли сознание. После выключения техники животные пришли в сознание.

Несмотря на опасность инцидента, местные жители не стали жаловаться на звезду. Сам актер признался, что любит горный регион в северо-западной Англии и несколько раз бывал там в походах.

Ранее Том Круз во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей. Когда звезда сел на вертолете в саду британцев, они были сильно удивлены. В качестве благодарности Круз позировал с семьей для фотографий.

Шоу-бизнес,Итан Хант,Том Круз,Соединенное Королевство,
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