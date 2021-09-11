Муж Азизы рассказал об отношении к певице

41-летний муж певицы Азизы Аллесандро Лортэ рассказал, что они не стали заключать брачный договор. Как отметил «русский итальянец» на передаче с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», супругам удалось избежать этого.

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«Мы избежали этой юридической процедуры. Мне от Азизы ничего не надо, я ее люблю, она моя душа!», - заявил Лортэ.

Кроме того, пара не исключает, что в скором времени они станут родителями. Ранее 57-летняя певица планировала сделать ЭКО, причем яйцеклетку они хотели взять у родственниц Азизы. Однако сейчас артистка изменила свое решение – супруги собираются взять малыша из детского дома.

«Я не в детородном возрасте уже. Мне Бог не даст малыша. Но почему чудесам не сбываться?! Ребенок появится, в любом случае он будет мне как родной», — отметила 57-летняя исполнительница.