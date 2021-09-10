«Самые страшные минуты»: Ида Галич рассказала о припадке у сына

Блогер и телеведущая Ида Галич назвала самыми страшными минутами жизни те четыре минуты, когда у ее полуторагодовалого сына Леона случился припадок, похожий на эпилептический.
«Утром 8 Сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни», - написала Галич в Instagram.
По ее словам, скорая отвезла их с сыном в Морозовскую детскую больницу, где врачи сообщили, что ребенку нужно сделать МРТ, чтобы исключить кровоизлияния и опухоль.
Как рассказала Галич, сыну сделали анализы и провели необходимые исследования, чтобы понять причину припадка.
Она добавила, что все самые страшные диагнозы не подтвердились.
«Скорее всего, наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!», - написала телеведущая.