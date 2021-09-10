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«Самые страшные минуты»: Ида Галич рассказала о припадке у сына

Елена Прошина
40 минут назад

Блогер и телеведущая Ида Галич назвала самыми страшными минутами жизни те четыре минуты, когда у ее полуторагодовалого сына Леона случился припадок, похожий на эпилептический.

«Самые страшные минуты»: Ида Галич рассказала о припадке у сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утром 8 Сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни», - написала Галич в Instagram.

По ее словам, скорая отвезла их с сыном в Морозовскую детскую больницу, где врачи сообщили, что ребенку нужно сделать МРТ, чтобы исключить кровоизлияния и опухоль.

Как рассказала Галич, сыну сделали анализы и провели необходимые исследования, чтобы понять причину припадка.

Она добавила, что все самые страшные диагнозы не подтвердились.

«Скорее всего, наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!», - написала телеведущая.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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