«Самые страшные минуты»: Ида Галич рассказала о припадке у сына

Блогер и телеведущая Ида Галич назвала самыми страшными минутами жизни те четыре минуты, когда у ее полуторагодовалого сына Леона случился припадок, похожий на эпилептический.

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«Утром 8 Сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни», - написала Галич в Instagram.

По ее словам, скорая отвезла их с сыном в Морозовскую детскую больницу, где врачи сообщили, что ребенку нужно сделать МРТ, чтобы исключить кровоизлияния и опухоль.

Как рассказала Галич, сыну сделали анализы и провели необходимые исследования, чтобы понять причину припадка.

Она добавила, что все самые страшные диагнозы не подтвердились.