Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя

Мосгорсуд отказал в компенсации морального вреда сыну советского рок-музыканта Виктора Цоя Александру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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«В удовлетворении иска Александра Цоя о взыскании с АО ТВК "Авиапарк", ООО "ТПО "РОК", ООО "КАРОПРОКАТ", ООО "КАРО ФИЛЬМ МЕНЕДЖМЕНТ" компенсации морального вреда судом апелляционной инстанции отказано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Претензии наследника артиста связаны с фильмом Алексея Учителя «Цой». Ранее мужчина утверждал, что ответчики использовали необнародованные до этого фотографии отца без разрешения. Александр Цой просил удалить имя музыканта из названия ленты и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения на общую сумму 110 тысяч рублей.