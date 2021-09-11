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Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Мосгорсуд отказал в компенсации морального вреда сыну советского рок-музыканта Виктора Цоя Александру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя
Фото: ТАССТАСС

«В удовлетворении иска Александра Цоя о взыскании с АО ТВК "Авиапарк", ООО "ТПО "РОК", ООО "КАРОПРОКАТ", ООО "КАРО ФИЛЬМ МЕНЕДЖМЕНТ" компенсации морального вреда судом апелляционной инстанции отказано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Претензии наследника артиста связаны с фильмом Алексея Учителя «Цой». Ранее мужчина утверждал, что ответчики использовали необнародованные до этого фотографии отца без разрешения. Александр Цой просил удалить имя музыканта из названия ленты и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения на общую сумму 110 тысяч рублей.

В 2020 году сын Цоя также подал в суд на Учителя. Режиссер посчитал претензии несправедливыми. По его словам, картина «Цой» прошла тщательную юридическую проверку до выхода в прокат. Возмущения по поводу искажения образа музыканта кинематографист назвал безосновательными, так как на экране лидер группы «Кино» появляется исключительно в документальных кадрах.

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