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Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии

Lenta.ru
22 минуты назад

Российская актриса Мария Кожевникова пожаловалась на тяжелый период в жизни. Своими переживаниями она поделилась с фанатами в Instagram.

Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В одной из последних публикаций в соцсети звезда сериала «Универ» отметила, что ей впервые в жизни необходима поддержка.

«Я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильным делиться», — призналась 36-летняя артистка.

Она отметила, что отвлечься от негативных эмоций ей помогают вера в Бога, бытовые задачи и работа со специалистами.

«Надеюсь, справлюсь и найду выход. Если не можешь изменить ситуацию, остается только изменить свое отношение, эмоции, но смирение мне дается крайне сложно», — добавила Кожевникова.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто помогает ей и эмоционально поддерживает ее.

Ранее музыкант и саунд-продюсер Моргенштерна Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о творческом кризисе и депрессии. 21-летний артист признался, что в стремлении к деньгам и славе «убил в себе творца».

Шоу-бизнес,Мария Кожевникова,
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