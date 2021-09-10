Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии

Российская актриса Мария Кожевникова пожаловалась на тяжелый период в жизни. Своими переживаниями она поделилась с фанатами в Instagram.

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В одной из последних публикаций в соцсети звезда сериала «Универ» отметила, что ей впервые в жизни необходима поддержка.

«Я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильным делиться», — призналась 36-летняя артистка.

Она отметила, что отвлечься от негативных эмоций ей помогают вера в Бога, бытовые задачи и работа со специалистами.

«Надеюсь, справлюсь и найду выход. Если не можешь изменить ситуацию, остается только изменить свое отношение, эмоции, но смирение мне дается крайне сложно», — добавила Кожевникова.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто помогает ей и эмоционально поддерживает ее.