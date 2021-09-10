Творчество Моргенштерна назвали «угрозой нацбезопасности Украины». В ноябре репер планирует дать несколько концертов в стране, однако в Службе безопасности Украины заявили, что не позволят ему выступить, сообщает «КП в Украине».
«Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены», – рассказал изданию источник в СБУ.
Источник в силовом ведомстве отметил, что въезд для самого артиста на территорию страны не запрещен.
«Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены, – рассказал изданию источник в СБУ», - отметил сотрудник СБУ.
Кроме того, разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его черных списках. Также силовик отметил, что артисту в качестве цели для въезда потребуется указать личную причину, а не выступление.
Напомним, что ранее по рекомендации СБУ Моргенштерна внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Решение приняли после анализа композиций исполнителя – в ней нашли пропаганду наркотиков и насилия.
В июне этого года репер подал в суд на СБУ, чтобы оспорить это решение. Чуть позднее в интервью с Дмитрием Гордоном исполнитель заявил, что он уже шесть раз отказывался от концертов в Крыму, поскольку его интересует возможность выступать в Украине.