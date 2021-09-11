В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Решетова отдала сына Тимати

News.ruиещё 1
19 минут назад

Бывшая возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова решилась отдать маленького сына Ратмира его отцу. Ребёнок проведёт с отцом почти месяц, написала модель в Instagram.

Решетова отдала сына Тимати
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Решетовой, в её жизни так сложились обстоятельства, что в сентябре её не будет в Москве.

Ратик сейчас не со мной. Он наконец-то проводит время с папой. Меня в этом месяце практически не будет в Москве, — написала бывшая пассия рэпера.

Ещё в прошлом году модель не хотела отпускать сына на отдых со знаменитым отцом и такая длительная разлука мамы с малышом будет впервые.

Такого никогда не было. Ранее мы с ним почти не разлучались, но обстоятельства изменились, — призналась Решетова.

К слову, дочь Тимати Алису от Алёны Шишковой воспитывает мать музыканта. Пара рассталась спустя год после рождения дочери.

Ранее фанаты российского рэпера заподозрили, что у него новый роман. По их мнению, певец отдыхает сейчас в Греции с некой моделью по имени Александра.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Москва,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители