Решетова отдала сына Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова решилась отдать маленького сына Ратмира его отцу. Ребёнок проведёт с отцом почти месяц, написала модель в Instagram.

По словам Решетовой, в её жизни так сложились обстоятельства, что в сентябре её не будет в Москве.

Ратик сейчас не со мной. Он наконец-то проводит время с папой. Меня в этом месяце практически не будет в Москве, — написала бывшая пассия рэпера.

Ещё в прошлом году модель не хотела отпускать сына на отдых со знаменитым отцом и такая длительная разлука мамы с малышом будет впервые.

Такого никогда не было. Ранее мы с ним почти не разлучались, но обстоятельства изменились, — призналась Решетова.

К слову, дочь Тимати Алису от Алёны Шишковой воспитывает мать музыканта. Пара рассталась спустя год после рождения дочери.