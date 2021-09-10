Мадонна и Бритни Спирс выложили откровенные фотографии с интервалом в один час

Всемирно известная певица Мадонна, которой 16 августа исполнилось 63 года, удивила поклонников откровенной фотосессией, которую дива выложила в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Мадонна выложила серию фото, подписав ее "Одежда - эта форма пытки". На некоторых фотографиях она была в черном белье и колготках в сеточку, а на последних двух вовсе решила запечатлеть себя топлес, закрыв интимные места цензурными полосками.

Подруга звезды, Бритни Спирс, решила поддержать тренд и менее чем через час тоже выложила топлес-селфи из ванной, подписав пост сообщением "Вот моя задница!", вскоре после чего добавила к этому видео как "доказательство", что ничего на первой фотографии не было отретушировано.